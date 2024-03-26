За попытку откупиться от автоинспекторов екатеринбуржец схлопотал «уголовку»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Полсотни тысяч рублей пытался передать екатеринбургским автоинспекторам автолюбитель, которого тормознули за нарушение правил. В итоге вместе с «административкой» взяткодатель получил ещё и «уголовку».Уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий возбудили против 43-летнего мужчины. В минувшую среду, 27 марта, он ехал на своём автомобиле марки «Lifan» по улице Толедова, когда его остановили инспекторы ДПС. Мужчина показался сотрудникам выпившим, а от прохождения процедуры медосвидетельствования он отказался (чем подозрения только укрепил). В какой-то момент, узнав, что ему грозит лишение водительских прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей, автомобилист решил заплатить побольше на месте, но остаться при правах. И он выложил денежные купюры на панель под ручной тормоз патрульной машины. Чуть позже, в присутствии понятых, деньги были изъяты и пересчитаны. Выяснилось, что в предложенной в качестве взятки пачке было 50 тысяч рублей.Вместе с деньгами с улиц «изъяли» и взяткодателя — его доставили в ОВД для оформления необходимых бумаг и заведения уголовного дела. Теперь владельцу «Лифана» грозит штраф в размере тридцатикратной суммы взятки и лишение свободы вплоть до восьми лет.