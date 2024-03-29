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Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Белоярском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Томска, которого обвиняют в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга, нанявшей для строительства коттеджа в Заречном.
Убийство, о котором идёт речь, по версии следствия, произошло 26 сентября 2023 года, когда между строителем и нанимательницей произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую металлическим профилем по голове и другим частям тела. После этого, он похитил её телефон, банковскую карту, с которой потом потратил более 68 тысяч рублей, и угнал автомобиль, который он разбил на дублёре Сибирского тракта в Екатеринбурге.
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд, сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Томичу предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже (чч. 2, 3 ст. 158) и угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
Убийство, о котором идёт речь, по версии следствия, произошло 26 сентября 2023 года, когда между строителем и нанимательницей произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую металлическим профилем по голове и другим частям тела. После этого, он похитил её телефон, банковскую карту, с которой потом потратил более 68 тысяч рублей, и угнал автомобиль, который он разбил на дублёре Сибирского тракта в Екатеринбурге.
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд, сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Томичу предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже (чч. 2, 3 ст. 158) и угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
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