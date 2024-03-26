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В Екатеринбурге рецидивисту вынесли более мягкий приговор по «наркотической» статье, чем планировалось

11.56 Суббота, 30 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд вынес приговор рецидивисту с Уралмаша, пойманного с крупной партией наркотиков (почти 100 граммов мефедрона). Ему грозило до 15 лет лишения свободы, из-за чего, по всей видимости, он срезал браслет и сбежал из-под стражи. Об этом сообщает Е1.

В итоге Валерий получил всего три года. Статью «покушение на сбыт в крупном размере» прямо в суде ему переквалифицировали на более мягкую — «хранение наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Ему предстоит отсидеть 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а также ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца.

По версии следствия, мефедрон он варил прямо у себя дома. По некоторым данным, он угощал наркотиками девушек в обмен на секс. Однако это осталось недоказанным.

В конце лета Валерия Щ. отправили под домашний арест. На первое заседание суда он не пришел. 18 декабря стало известно, что электронный браслет для отслеживания местонахождения подсудимого повреждён. После этого мужчина был объявлен в розыск. Пока его искали, он писал следователю и предлагал «поиграть».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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13:33 Власти сообщают о возможном падении частей ракеты в Свердловской области
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11:56 В Екатеринбурге рецидивисту вынесли более мягкий приговор по «наркотической» статье, чем планировалось
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19:52 Житель Красноуфимского района лишился иномарки за пьяную езду
19:14 В двух городских округах Свердловской области ввели карантин по бешенству
18:41 Служебная собака помогла раскрыть убийство в Каменске-Уральском
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17:18 В Заречном завершили расследование уголовного дела об убийстве екатеринбурженки
16:22 В Екатеринбурге присяжные оправдали предпринимателя Насими Мамедова по делу об убийстве 24-летней давности
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