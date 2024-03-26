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В Екатеринбурге рецидивисту вынесли более мягкий приговор по «наркотической» статье, чем планировалось
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд вынес приговор рецидивисту с Уралмаша, пойманного с крупной партией наркотиков (почти 100 граммов мефедрона). Ему грозило до 15 лет лишения свободы, из-за чего, по всей видимости, он срезал браслет и сбежал из-под стражи. Об этом сообщает Е1.
В итоге Валерий получил всего три года. Статью «покушение на сбыт в крупном размере» прямо в суде ему переквалифицировали на более мягкую — «хранение наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Ему предстоит отсидеть 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а также ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца.
По версии следствия, мефедрон он варил прямо у себя дома. По некоторым данным, он угощал наркотиками девушек в обмен на секс. Однако это осталось недоказанным.
В конце лета Валерия Щ. отправили под домашний арест. На первое заседание суда он не пришел. 18 декабря стало известно, что электронный браслет для отслеживания местонахождения подсудимого повреждён. После этого мужчина был объявлен в розыск. Пока его искали, он писал следователю и предлагал «поиграть».
В итоге Валерий получил всего три года. Статью «покушение на сбыт в крупном размере» прямо в суде ему переквалифицировали на более мягкую — «хранение наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Ему предстоит отсидеть 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а также ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца.
По версии следствия, мефедрон он варил прямо у себя дома. По некоторым данным, он угощал наркотиками девушек в обмен на секс. Однако это осталось недоказанным.
В конце лета Валерия Щ. отправили под домашний арест. На первое заседание суда он не пришел. 18 декабря стало известно, что электронный браслет для отслеживания местонахождения подсудимого повреждён. После этого мужчина был объявлен в розыск. Пока его искали, он писал следователю и предлагал «поиграть».
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