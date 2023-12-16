Сбежавший наркоторговец, который хотел «поиграть» со следствием, был пойман под Екатеринбургом





– рассказал порталу «Е1» свой источник. «Он то ли фильмов насмотрелся голливудских, то ли мнения был о себе очень высокого. После побега он стал писать следователю в личку со всякими предложениями. Говорил, что его бесполезно ловить, что попытки догнать ни к чему не приведут, хвастался своей осведомленностью, предлагал поиграть, съездить на определенный адрес и всё в таком духе. Через некоторое время его задержали под Екатеринбургом»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сбежавшего из-под домашнего ареста уральца, которого обвиняют в продаже наркотиков, повторно задержали под Екатеринбургом. После побега он писал следователю сообщения о своей неуловимости и предлагал «поиграть».На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.«Неуловимый» беглец был задержан в конце лета в квартире на Уралмаше. У него нашли 100 мефедрона, который он, по версии следствия, варил прямо у себя дома. По некоторым данным, он угощал наркотиками девушек в обмен на секс. Тогда мужчину отправили под домашний арест. На первое заседание суда он не пришел. 18 декабря стало известно, что электронный браслет для отслеживания местонахождения подсудимого повреждён. После этого мужчина был объявлен в розыск.