В Екатеринбурге будут судить отца двухлетней малышки, погибшей от удара током

– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Обвиняемый в этот момент спал и не наблюдал за действиями малолетней дочери. После обнаружения дочери без признаков жизни мужчина сообщил супруге, что дочь упала в обморок. В дальнейшем он привез тело малолетней к месту работы супруги. Женщина впоследствии вызвала скорую медицинскую помощь»,