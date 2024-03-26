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В Екатеринбурге будут судить отца двухлетней малышки, погибшей от удара током
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить отца двухлетней малышки, не уследившего за своей дочкой. Из-за того, что отец не смотрел за ребёнком, девочка пробралась на кухню, где торчали оголённые провода, и коснулась их руками.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 28 января 2024 года.
Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения должны будут направить в Железнодорожный районный суд. Мужчину будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 28 января 2024 года.
«Обвиняемый в этот момент спал и не наблюдал за действиями малолетней дочери. После обнаружения дочери без признаков жизни мужчина сообщил супруге, что дочь упала в обморок. В дальнейшем он привез тело малолетней к месту работы супруги. Женщина впоследствии вызвала скорую медицинскую помощь»,
– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения должны будут направить в Железнодорожный районный суд. Мужчину будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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