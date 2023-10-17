Ранее судимый екатеринбуржец попытался убить свою племянницу





– рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по городу. «Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 28-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в покушении на убийство своей малолетней племянницы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.Как сообщил «Вечерним ведомостям» исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов, по версии следствия, 18 октября около семи утра подозреваемый, находясь в квартире на кухне, беспричинно проявил агрессию в отношении двухлетней дочери его сестры.Утверждается, что мужчина схватил девочку руками и подставил к ее шее вилку и консервный нож. Мама малышки, 24-летняя девушка, испугавшись за дочь тут же позвонила в полицию.К тому времени, как сотрудники полиции попали в квартиру, мужчина заперся с ребенком в ванной. Отмечается, что при этом подозреваемый выдвигал невнятные требования, продолжая угрожать племяннице.Девочка, к счастью, серьезных повреждений не получила.Установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. Сам он проживает в Асбесте. В Екатеринбурге мужчина был в гостях у своей сестры.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и за незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).