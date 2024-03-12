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За незаконное «заселение» более 1,3 тысячи иностранцев будут судить екатеринбуржца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, 1987 года рождения, за то, что он фиктивно поставил на учёт более 1,3 тысячи иностранцев. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительный акт и направила его в суд для рассмотрения по существу.
При этом никто из зарегистрированным по указанным адресам не проживал, о чём также знал обвиняемый.
Напомним, что недавно в уральской столице вынесли приговор по похожему делу в отношении местного жителя, который поставил на учёт 3 669 иностранных граждан. Наиболее строгое наказание по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) предусматривает 3 года лишения свободны, но ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей
«По версии дознания, обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1 369 иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
При этом никто из зарегистрированным по указанным адресам не проживал, о чём также знал обвиняемый.
Напомним, что недавно в уральской столице вынесли приговор по похожему делу в отношении местного жителя, который поставил на учёт 3 669 иностранных граждан. Наиболее строгое наказание по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) предусматривает 3 года лишения свободны, но ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей
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На 1,5 миллиона оштрафовали екатеринбуржца за постановку на регистрационный учёт иностранцев
12 марта 2024
12 марта 2024