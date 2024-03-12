За незаконное «заселение» более 1,3 тысячи иностранцев будут судить екатеринбуржца

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По версии дознания, обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1 369 иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан»,