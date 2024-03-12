Более трёх с половиной тысяч человек незаконно «вселил» в квартиры екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за фиктивную постановку на учет 3 669 иностранных граждан. Мужчина, родившийся в 1985 году, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).Дело рассматривалось судьей судебного участка №2 Орджоникидзевского судебного района города Екатеринбурга. В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в период с июля 2022 по июнь 2023 года фиктивно поставил на учёт 3 669 иностранных граждан. Для этого он предоставлял в многофункциональные центры заполненные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан. Вместе с тем, мужчина понимал, что никто из иностранцев не будет фактически проживать по указанным адресам.На суде обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее, расплачиваться за содеянное придётся — суд приговорил его к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за совокупность совершенных преступлений.