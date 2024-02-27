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Отправленного в отставку мэра Пышмы приговорили к 8 годам строгого режима за коррупцию
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Виктору Соколову, которого на прошлой неделе, после долгих месяцев противодействия местная дума всё-таки отправила в отставку по представлению прокурора, сегодня вынесли приговор по делу о коррупции.
Судья Камышловского районного суда Дмитрий Деев признал Соколова виновным в получении взятки должностным лицом, в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и назначил ему 8 лет колонии строгого режима с последующим запретом занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на 5 лет.
Кроме того, с Соколова взысканы сумма взятки (1,5 млн рублей) и штраф в размере десятикратного размера этой взятки (15 млн рублей).
Согласно версии следствия, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года глава Пышминского городского округа получил взятку в виде строительных материалов, а также незаконного оказания услуг имущественного характера в виде демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Деньги были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».
Соколов взят под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
Судья Камышловского районного суда Дмитрий Деев признал Соколова виновным в получении взятки должностным лицом, в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и назначил ему 8 лет колонии строгого режима с последующим запретом занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на 5 лет.
Кроме того, с Соколова взысканы сумма взятки (1,5 млн рублей) и штраф в размере десятикратного размера этой взятки (15 млн рублей).
Согласно версии следствия, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года глава Пышминского городского округа получил взятку в виде строительных материалов, а также незаконного оказания услуг имущественного характера в виде демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Деньги были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».
Соколов взят под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
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