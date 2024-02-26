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Лишь после представления прокуратуры гордума отправила в отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы
До этого депутаты более года разными способами срывали увольнение подследственного главы округа. Всё это время он получал зарплату из бюджета
Фото: спикер думы Пышминского городского округа Станислав Фоминых
Дума Пышминского городского округа Свердловской области сегодня, 28 февраля, наконец, проголосовала за отставку главы округа Виктора Соколова. Произошло это после представления прокуратуры, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства.
Основанием для прокурорского представления стало то, что Соколов выписывал себе премии за работу в выходные и праздничные дни, причём сам определял параметры этих премий, тем самым нарушил законодательство о противодействии коррупции.
После внесения представления мэр обжаловал его в суде, но Камышловский районный суд и Свердловский областной суд отказались признавать прокурорское представление незаконным.
Пока это представление не вступило в силу, депутаты Пышминской думы разными способами срывали отправление Соколова в отставку — несмотря на то, что вопрос о ней поднимался с 2022 года, когда Соколов стал обвиняемым ещё и по уголовному делу о коррупции, возбуждённому по другому поводу – из-за получения взятки более 1,5 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора муниципального предприятия «Водоканалсервис».
По уголовному делу Соколова задержали в июле 2022 года — когда силовики пришли к главе в дом с обыском, он попытался спрятаться на огороде, но безуспешно. Затем он сказал, что плохо себя чувствует и добился госпитализации в больницу. А потом сбежал из этой самой больницы. Несмотря на обвинения в особо тяжком преступлении (часть 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере), Соколова не помещали в СИЗО, и он до сегодняшнего дня де-юре был главой округа.
Уголовное дело Соколова было передано в суд в июле 2023 года, однако приговор по нему пока не вынесен — судя по карточке дела, заседания по делу часто откладываются по разным причинам: из-за неявки свидетелей или болезни адвоката.
Вопрос об отставке Соколова, полномочия которого истекли в сентябре 2022 года, поднимался на протяжении полутора лет не единожды, однако гордума его блокировала. Как объяснил «Вечерним ведомостям» депутат Пышминской думы от КПРФ Владимир Лыжин, причиной тому была позиция четырёх депутатов-бюджетников, которые не являлись на заседания, либо отказывались голосовать за отставку Соколова. Лыжин высказал предположение, что сотрудники бюджетных учреждений могли попасть в определённую зависимость от Соколова, который выписывал им премии, и поэтому не хотели отправлять подследственного главу в отставку. Сами же депутаты объясняли своё нежелание голосовать за отставку Соколова тем, что вынесенное ему прокурорское представление находилось в стадии обжалования и ещё могло быть признано незаконным.
Сегодня районный прокурор Оксана Амелина лично выступила перед депутатами, объяснив им, что все иски Соколова были отклонены судами, и решения по этим делам вступили в силу. Лишь после этого один из четырёх депутатов-бюджетников, директор МУП «Черемышское» Игорь Халджиев согласился проголосовать за отставку обвиняемого в коррупции главы, рассказал «Вечерним ведомостям» Лыжин. Голос Халджиева в итоге и стал решающим – если бы он не проголосовал, голосов для принятия решения вновь оказалось бы недостаточно. Три других депутата-бюджетника, «саботировавшие» отставку Соколова, на сегодняшнее заседание думы снова не пришли. Депутат Лыжин отметил, что сам он последовательно голосовал за отставку Соколова, но принятие решения усложнилось, помимо позиции четырёх депутатов, тем, что ещё двое депутатов досрочно прекратили полномочия — в отсутствие 6 депутатов из 16, согласно уставу, не могло пройти такое важное решение как отставка главы.
Виктор Соколов был одним из последних мэров в Свердловской области, кто попал на свою должность на прямых выборах — изначально он избрался главой Пышминского городского округа 8 сентября 2013 года в результате всенародного голосования с результатом 43,65%. Причём Соколов тогда шёл на выборы в качестве самовыдвиженца, оппонируя кандидату от «Единой России» Ивану Чернышеву (набравшему в итоге 41,84% или на 145 голосов меньше, чем Соколов). Однако впоследствии Соколов сам вступил в партию власти, возглавив её местное отделение. В 2017 году Соколов был переназначен на должность главы уже депутатами думы — прямые выборы мэра в Пышме к тому моменту уже были отменены.
Примечательно, что уже находясь под следствием, Соколов в сентябре 2022 года принял участие в выборах депутатов Пышминской думы от той же «Единой России», но занял в своём округе последнее, 13-е место, и в думу не попал.
До прихода в политику Виктор Соколов более 30 лет проработал в органах МВД. На выборы 2013 года он шёл, находясь в должности начальника ОМВД по Богдановичскому району и в звании полковника полиции.
Отметим, что период «безвластия» длится в Пышме уже более полутора лет и по другим причинам – гордума не желает утверждать в должности главы предлагаемого областными властями директора Завода подъемно-транспортного оборудования (ПТО) Дмитрия Кравца. Вопрос о назначении Кравца на место Соколова поднимался ещё в предыдущем созыве думы, летом 2022 года, однако большинство депутатов его не поддержали. В новый созыв, избранный в сентябре 2022 года, попало ещё меньше депутатов, поддерживающих Кравца. По словам депутата Владимира Лыжина, у Кравца не самая лучшая репутация в Пышме – как среди депутатов и чиновников муниципалитета, так и среди жителей посёлка в целом. При этом областные власти, делегировавшие своих представителей в конкурсную комиссию по назначению главы, хотят видеть на месте мэра Пышмы именно Кравца. Всего по словам депутата от КПРФ, на должность главы Пышминского городского округа сейчас претендуют пять кандидатов. Кому отдаёт предпочтение сам Лыжин, он говорить отказался, объяснив это тем, что сам входит в состав комиссию по избранию главы, в связи с чем не считает корректным заранее озвучивать свои мнения о кандидатах.
Основанием для прокурорского представления стало то, что Соколов выписывал себе премии за работу в выходные и праздничные дни, причём сам определял параметры этих премий, тем самым нарушил законодательство о противодействии коррупции.
В нарушение законодательства глава муниципалитета в отсутствии решения думы Пышминского городского округа издал незаконные распоряжения о привлечении его, как главы муниципального образования, к работе в выходные и праздничные дни, самостоятельно принимал решение о необходимости работы и количестве рабочего времени в выходные и праздничные дни
— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
После внесения представления мэр обжаловал его в суде, но Камышловский районный суд и Свердловский областной суд отказались признавать прокурорское представление незаконным.
Пока это представление не вступило в силу, депутаты Пышминской думы разными способами срывали отправление Соколова в отставку — несмотря на то, что вопрос о ней поднимался с 2022 года, когда Соколов стал обвиняемым ещё и по уголовному делу о коррупции, возбуждённому по другому поводу – из-за получения взятки более 1,5 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора муниципального предприятия «Водоканалсервис».
По уголовному делу Соколова задержали в июле 2022 года — когда силовики пришли к главе в дом с обыском, он попытался спрятаться на огороде, но безуспешно. Затем он сказал, что плохо себя чувствует и добился госпитализации в больницу. А потом сбежал из этой самой больницы. Несмотря на обвинения в особо тяжком преступлении (часть 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере), Соколова не помещали в СИЗО, и он до сегодняшнего дня де-юре был главой округа.
Уголовное дело Соколова было передано в суд в июле 2023 года, однако приговор по нему пока не вынесен — судя по карточке дела, заседания по делу часто откладываются по разным причинам: из-за неявки свидетелей или болезни адвоката.
Вопрос об отставке Соколова, полномочия которого истекли в сентябре 2022 года, поднимался на протяжении полутора лет не единожды, однако гордума его блокировала. Как объяснил «Вечерним ведомостям» депутат Пышминской думы от КПРФ Владимир Лыжин, причиной тому была позиция четырёх депутатов-бюджетников, которые не являлись на заседания, либо отказывались голосовать за отставку Соколова. Лыжин высказал предположение, что сотрудники бюджетных учреждений могли попасть в определённую зависимость от Соколова, который выписывал им премии, и поэтому не хотели отправлять подследственного главу в отставку. Сами же депутаты объясняли своё нежелание голосовать за отставку Соколова тем, что вынесенное ему прокурорское представление находилось в стадии обжалования и ещё могло быть признано незаконным.
Сегодня районный прокурор Оксана Амелина лично выступила перед депутатами, объяснив им, что все иски Соколова были отклонены судами, и решения по этим делам вступили в силу. Лишь после этого один из четырёх депутатов-бюджетников, директор МУП «Черемышское» Игорь Халджиев согласился проголосовать за отставку обвиняемого в коррупции главы, рассказал «Вечерним ведомостям» Лыжин. Голос Халджиева в итоге и стал решающим – если бы он не проголосовал, голосов для принятия решения вновь оказалось бы недостаточно. Три других депутата-бюджетника, «саботировавшие» отставку Соколова, на сегодняшнее заседание думы снова не пришли. Депутат Лыжин отметил, что сам он последовательно голосовал за отставку Соколова, но принятие решения усложнилось, помимо позиции четырёх депутатов, тем, что ещё двое депутатов досрочно прекратили полномочия — в отсутствие 6 депутатов из 16, согласно уставу, не могло пройти такое важное решение как отставка главы.
Кто такой Виктор Соколов?
Виктор Соколов был одним из последних мэров в Свердловской области, кто попал на свою должность на прямых выборах — изначально он избрался главой Пышминского городского округа 8 сентября 2013 года в результате всенародного голосования с результатом 43,65%. Причём Соколов тогда шёл на выборы в качестве самовыдвиженца, оппонируя кандидату от «Единой России» Ивану Чернышеву (набравшему в итоге 41,84% или на 145 голосов меньше, чем Соколов). Однако впоследствии Соколов сам вступил в партию власти, возглавив её местное отделение. В 2017 году Соколов был переназначен на должность главы уже депутатами думы — прямые выборы мэра в Пышме к тому моменту уже были отменены.
Страница Виктора Соколова на сайте «Единой России»
Примечательно, что уже находясь под следствием, Соколов в сентябре 2022 года принял участие в выборах депутатов Пышминской думы от той же «Единой России», но занял в своём округе последнее, 13-е место, и в думу не попал.
До прихода в политику Виктор Соколов более 30 лет проработал в органах МВД. На выборы 2013 года он шёл, находясь в должности начальника ОМВД по Богдановичскому району и в звании полковника полиции.
Виктор Соколов в должности начальника Богдановичского ОМВД (слева) и главы Пышминского городского округа (справа)
Отметим, что период «безвластия» длится в Пышме уже более полутора лет и по другим причинам – гордума не желает утверждать в должности главы предлагаемого областными властями директора Завода подъемно-транспортного оборудования (ПТО) Дмитрия Кравца. Вопрос о назначении Кравца на место Соколова поднимался ещё в предыдущем созыве думы, летом 2022 года, однако большинство депутатов его не поддержали. В новый созыв, избранный в сентябре 2022 года, попало ещё меньше депутатов, поддерживающих Кравца. По словам депутата Владимира Лыжина, у Кравца не самая лучшая репутация в Пышме – как среди депутатов и чиновников муниципалитета, так и среди жителей посёлка в целом. При этом областные власти, делегировавшие своих представителей в конкурсную комиссию по назначению главы, хотят видеть на месте мэра Пышмы именно Кравца. Всего по словам депутата от КПРФ, на должность главы Пышминского городского округа сейчас претендуют пять кандидатов. Кому отдаёт предпочтение сам Лыжин, он говорить отказался, объяснив это тем, что сам входит в состав комиссию по избранию главы, в связи с чем не считает корректным заранее озвучивать свои мнения о кандидатах.
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