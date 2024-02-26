Лишь после представления прокуратуры гордума отправила в отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы До этого депутаты более года разными способами срывали увольнение подследственного главы округа. Всё это время он получал зарплату из бюджета

20.45 Среда, 28 февраля 2024