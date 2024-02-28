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В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей

16.45 Вторник, 5 марта 2024
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Сегодня, 5 марта, в столице Урала в Свердловском областном суде вынесли приговор пятерым участникам банды, которых обвинили в вымогательстве и похищении человека.

Банду создал в 2022 году 29-летний молодой человек, в состав которой помимо сегодняшних осуждённых вошли ещё трое неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделили в отдельное производства. Вместе они промышляли вымогательством, притворяясь сотрудниками полиции. Своим жертвам они подкидывали вещества, которые должны были имитировать наркотики, после чего инсценировали задержание. Взамен на не привлечение к ответственности они требовали деньги.

Так, они вынудили знакомого одного из участников банды, отдать им 250 тысяч рублей. Потом ту же схему, но уже с похищением они провернули в отношении другого потерпевшего. Он отдал преступникам 500 тысяч рублей. Кроме этого, один из участников банды, похитил у одной из их жертв цепочку за 150 тысяч рублей.

Мужчин признали виновными в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), превышении должностных полномочий (пп. «а», «б», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и пособничестве в том же (ч. 5 ст. 33, пп. «а», «б», «е» ч. 3 ст.286 УК РФ).

«Свердловский областной суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 11 лет, с ограничением свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Кроме этого, суд назначил осуждённым в качестве дополнительного наказания штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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