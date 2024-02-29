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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве мужчины, которого скинули с балкона
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде вынесли приговор двум жителям Кировграда, которые вместе скинули своего знакомого с балкона третьего этажа. В результате мужчина скончался.
Их признали виновными в преступлении, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц). 30-летнему обвиняемому, который, по данным следствия, сначала избил своего знакомого, а потом потащил его в сторону балкона, назначили 17 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.
Его 49-летнему товарищу, который помог перебросить потерпевшего через перила, дали 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также с ограничением свободы на 1 год, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что убийство произошло в ночь с 20 на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской в городе Кировграде. Осуждённые скинули своего знакомого с девятиметровой высоты. Перед тем как между потерпевшим и осуждёнными произошёл конфликт, они обсуждали опыт нахождения в местах, в которых они вновь оказались.
Их признали виновными в преступлении, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц). 30-летнему обвиняемому, который, по данным следствия, сначала избил своего знакомого, а потом потащил его в сторону балкона, назначили 17 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Его 49-летнему товарищу, который помог перебросить потерпевшего через перила, дали 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также с ограничением свободы на 1 год, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что убийство произошло в ночь с 20 на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской в городе Кировграде. Осуждённые скинули своего знакомого с девятиметровой высоты. Перед тем как между потерпевшим и осуждёнными произошёл конфликт, они обсуждали опыт нахождения в местах, в которых они вновь оказались.
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