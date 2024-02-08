Дело об убийстве годичной давности в Кировграде добралось до суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловский областной суд из прокуратуры поступили материалы дела об убийстве, которое было совершенно в Кировграде год назад. На скамью подсудимых сядут два приятеля с большой разницей в возрасте.Одному из обвиняемых почти полсотни лет. Второй почти на 20 лет старше. Но разница в возрасте не помешала мужчинам найти общий интерес к выпивке, которая в итоге, вытравила в обоих человеческое начало настолько, что они вдвоём забили своего знакомого. Произошло это в ночь с 20 на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской в городе Кировграде.Согласно следственным материалам из дела, в ходе ссоры началась потасовка — подсудимый помоложе набросился на своего оппонента с кулаками, а когда тот обмяк поволок его к балкону с целью выкинуть с третьего этажа. Второй, более взрослый собутыльник, вместо того, чтобы вразумить вспыльчивого приятеля, помог ему дотащить жертву до балкона и перекинуть его за перила. Упав без малого с девятиметровой высоты потерпевший получил сильные травмы и вскоре скончался там же, под балконом.Про обоих подсудимых известно, что они оба проживают в Кировграде и уже отбывали наказания за ранее совершённые преступления. Собственно, обсуждение опыта нахождения в местах лишения опыта и закончилось конфликтом с последующим смертоубийством.