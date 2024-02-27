В Краснотурьинске будут судить водителя Honda, погубившего пассажирку припаркованного Chevrolet

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске будут судить водителя Honda, который в силу алкогольного опьянения съехал с дороги и протаранил припаркованный Chevrolet, в котором помимо водителя сидели две пассажирки.Авария, о которой идёт речь, произошла 22 октября 2023 года. В результате ДТП одна из девушек получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Вторая пассажирка получила тяжкие травмы. Виновник аварии вместо того, чтобы сообщить о произошедшем в полицию и вызывать скорую или хотя бы попытаться оказать помощь пострадавшим, просто сбежал.Мужчине было предъявлено обвинение по пунктам «а», «б», части 4, статьи 264 УК РФ – «нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, краснотурьинская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в местный суд.