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Неуследившую за дочерью екатеринбурженку наказали годом ограничения свободы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 29-летней матери, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка из-за того, что молодая мама не уследила за своим ребёнком. Решив искупать дочку, она оставила её в ванной без присмотра, пока там набиралась вода.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, женщина оставила дочку с открытым краном, из которого медленно текла вода. Сливное отверстие она не закрывала, но из-за засора вода стала быстро набираться. Так как у девочки было врождённое заболевание, не позволяющее ей самостоятельно сидеть без опоры и плавать, малышка захлебнулась.
Осуждённая признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге выносили приговор по схожему уголовному делу. Там молодая мама также не уследила за своим ребёнком, в результате чего он утонул в ванной.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, женщина оставила дочку с открытым краном, из которого медленно текла вода. Сливное отверстие она не закрывала, но из-за засора вода стала быстро набираться. Так как у девочки было врождённое заболевание, не позволяющее ей самостоятельно сидеть без опоры и плавать, малышка захлебнулась.
«Ребёнок не менее трёх минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребёнка»,
– напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Осуждённая признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге выносили приговор по схожему уголовному делу. Там молодая мама также не уследила за своим ребёнком, в результате чего он утонул в ванной.
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