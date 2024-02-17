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Обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера в Екатеринбурге продлили арест до 27 мая
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вновь продлил арест Вероники Наумовой, обвиняемой в истязании и убийстве шестилетнего Далера Бобиева, опеку над которым брала женщина.
Она будет оставаться под арестом до 27 мая 2024 года. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой.
По данным следствия, смерть ребёнка наступила ещё в декабре. В его убийстве обвинили Наумову. Также ей были предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего и в мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
Она будет оставаться под арестом до 27 мая 2024 года. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой.
По данным следствия, смерть ребёнка наступила ещё в декабре. В его убийстве обвинили Наумову. Также ей были предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего и в мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка.
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