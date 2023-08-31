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Обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера опекунше ужесточили обвинение
Скрин видео / Вечерние ведомости
Веронике Наумовой, опекунше убитого шестилетнего Далера Бобиева, ужесточили обвинение. Теперь ей еще вменяют истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью. Такая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.
Сегодня, 5 сентября, в областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении ареста Наумовой до 26 ноября. В картотеке облсуда сообщается, что женщину обвиняют в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка (часть 1 статьи 159.2 УК РФ), а также в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью (пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК РФ).
Ранее опекуншу Далера обвиняли в истязании в отношении несовершеннолетнего, но без «особой жестокости».
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Сегодня, 5 сентября, в областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении ареста Наумовой до 26 ноября. В картотеке облсуда сообщается, что женщину обвиняют в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка (часть 1 статьи 159.2 УК РФ), а также в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью (пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК РФ).
Ранее опекуншу Далера обвиняли в истязании в отношении несовершеннолетнего, но без «особой жестокости».
Напомним, что в июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
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