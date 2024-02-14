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Судья Алапаевского суда дал убийце многодетной экс-супруги больше 9 лет «строгача»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Судья Алапаевского городского суда оказался по отношению к убийце многодетной матери чуть мягче, чем прокурор. Он своим решением лишил преступника свободы, но не тот срок, который предлагался.
Гособвинитель, напомним, предлагал отправить Александра Белюшина, убившего свою бывшую жену и тем самым оставив пятерых детей без матери, на 12 лет в колонию строгого режима. На сегодняшнем заключительном собрании суда был озвучен приговор — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. К слову, ограничение свободы тоже получилось чуть меньше, чем просил для Белюшина приговор. Меньше на четыре месяца. Впрочем, в законную силу приговор не вступил, и адвокаты подсудимого имеют права подать на его обжалование.
Александра Белюшина судили за то, что он ударил, а потом и задушил свою экс-жену. Убийство произошло на почве ссоры из-за детей. Женщина сообщила бывшему супругу, что собирается вместе с детьми переехать в другой город. Белюшин же не хотел разлучаться с отпрысками, хотя своим поступком сделал это практически неизбежным.
Гособвинитель, напомним, предлагал отправить Александра Белюшина, убившего свою бывшую жену и тем самым оставив пятерых детей без матери, на 12 лет в колонию строгого режима. На сегодняшнем заключительном собрании суда был озвучен приговор — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. К слову, ограничение свободы тоже получилось чуть меньше, чем просил для Белюшина приговор. Меньше на четыре месяца. Впрочем, в законную силу приговор не вступил, и адвокаты подсудимого имеют права подать на его обжалование.
Александра Белюшина судили за то, что он ударил, а потом и задушил свою экс-жену. Убийство произошло на почве ссоры из-за детей. Женщина сообщила бывшему супругу, что собирается вместе с детьми переехать в другой город. Белюшин же не хотел разлучаться с отпрысками, хотя своим поступком сделал это практически неизбежным.
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Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор
14 февраля 2024
14 февраля 2024