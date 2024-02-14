Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ссора из-за детей между бывшими супругами привела к тому, что теперь пятеро их отпрысков будут жить, как круглые сироты. Их мамы больше нет, а убийца-папа почти со стопроцентной вероятностью уедет в колонию и надолго.Судебный процесс над душегубом собственной жены, пусть и «экс», заканчивается в Алапаевском городском суде. Прения сторон закончились. Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, наказание может дополниться двумя годами ограничения свободы. Насколько судья, рассматривавший дело, согласен с предложенным прокурором наказанием, станет известно уже завтра, 15 февраля.Роковая ссора между экс-супругами произошла на ночной дороге, когда они ехали из села Коптелово Алапаевского района в сторону города Реж. Женщина озвучила свои планы переехать вместе с детьми в другой город. Мужчина же не хотел, чтобы отпрыски проживали от него далеко. Главным «аргументом» в этом споре стало избиение мамы папой, а потом и её удушение. Сам момент убийства произошёл возле стелы на въезде в Алапаевский район, где преступник остановил машину для финальной фазы разборки с «бывшей».У погибшей остались пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, — напоминает свердловская прокуратура.