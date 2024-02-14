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Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор
Фото: Вечерние Ведомости
Ссора из-за детей между бывшими супругами привела к тому, что теперь пятеро их отпрысков будут жить, как круглые сироты. Их мамы больше нет, а убийца-папа почти со стопроцентной вероятностью уедет в колонию и надолго.
Судебный процесс над душегубом собственной жены, пусть и «экс», заканчивается в Алапаевском городском суде. Прения сторон закончились. Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, наказание может дополниться двумя годами ограничения свободы. Насколько судья, рассматривавший дело, согласен с предложенным прокурором наказанием, станет известно уже завтра, 15 февраля.
Роковая ссора между экс-супругами произошла на ночной дороге, когда они ехали из села Коптелово Алапаевского района в сторону города Реж. Женщина озвучила свои планы переехать вместе с детьми в другой город. Мужчина же не хотел, чтобы отпрыски проживали от него далеко. Главным «аргументом» в этом споре стало избиение мамы папой, а потом и её удушение. Сам момент убийства произошёл возле стелы на въезде в Алапаевский район, где преступник остановил машину для финальной фазы разборки с «бывшей».
У погибшей остались пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, — напоминает свердловская прокуратура.
Судебный процесс над душегубом собственной жены, пусть и «экс», заканчивается в Алапаевском городском суде. Прения сторон закончились. Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, наказание может дополниться двумя годами ограничения свободы. Насколько судья, рассматривавший дело, согласен с предложенным прокурором наказанием, станет известно уже завтра, 15 февраля.
Роковая ссора между экс-супругами произошла на ночной дороге, когда они ехали из села Коптелово Алапаевского района в сторону города Реж. Женщина озвучила свои планы переехать вместе с детьми в другой город. Мужчина же не хотел, чтобы отпрыски проживали от него далеко. Главным «аргументом» в этом споре стало избиение мамы папой, а потом и её удушение. Сам момент убийства произошёл возле стелы на въезде в Алапаевский район, где преступник остановил машину для финальной фазы разборки с «бывшей».
У погибшей остались пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, — напоминает свердловская прокуратура.
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