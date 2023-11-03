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В Свердловской области пенсионер расстрелял своих сыновей-иждивенцев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Туринская Слобода 73-летний местный житель открыл огонь по своим сыновьям из-за того, что они жили у него на иждивении и не пытались зарабатывать деньги.
По данным телеграм-канала SHOT, старик в порыве гнева схватил ружья и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот и старшему, 51-летнему, – в руку. В результате младший скончался до приезда скорой помощи, а старшего увезли в хирургическое отделение районной больницы.
Сообщается, что пенсионер пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. В беседе с правоохранителями он пояснил, что не хотел убивать сыновей. Старик был уверен, что таким способом он сможет достучаться до них и заставить найти работу.
Официально в СК еще не комментировали ситуацию.
По данным телеграм-канала SHOT, старик в порыве гнева схватил ружья и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот и старшему, 51-летнему, – в руку. В результате младший скончался до приезда скорой помощи, а старшего увезли в хирургическое отделение районной больницы.
Сообщается, что пенсионер пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. В беседе с правоохранителями он пояснил, что не хотел убивать сыновей. Старик был уверен, что таким способом он сможет достучаться до них и заставить найти работу.
Официально в СК еще не комментировали ситуацию.
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