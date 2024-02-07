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В Первоуральске возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске следователи пытаются разобраться в трагической смерти супружеской пары. В СУ СКР по Свердловской области сообщили о расследовании в рамках уголовного дела по статье об убийстве.
Ранее сообщалось о том, что житель Первоуральска прервал жизнь своей жены, после чего наложил на свои руки. Тела родителей обнаружил старший сын.
По мнению подруги погибшей, которое озвучили в телеграм-канале «Е1», мужчина очень любил свою супругу, и пойти на её убийство он мог для того, чтобы облегчить её страдания. С её слов, у женщины несколько месяцев назад обнаружили онкологию на последней стадии, и последнее время она была прикована к кровати. Издание сообщает, что 5 февраля супруг должен был везти её в хоспис. Трагедия произошла за день до этого, 4 февраля.
«По уголовному делу следователем и криминалистами регионального СК России осуществляются допросы родственников и соседей семьи, истребована и анализируется характеризующая документация, назначен комплекс судебных экспертиз»,
– говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось о том, что житель Первоуральска прервал жизнь своей жены, после чего наложил на свои руки. Тела родителей обнаружил старший сын.
По мнению подруги погибшей, которое озвучили в телеграм-канале «Е1», мужчина очень любил свою супругу, и пойти на её убийство он мог для того, чтобы облегчить её страдания. С её слов, у женщины несколько месяцев назад обнаружили онкологию на последней стадии, и последнее время она была прикована к кровати. Издание сообщает, что 5 февраля супруг должен был везти её в хоспис. Трагедия произошла за день до этого, 4 февраля.
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