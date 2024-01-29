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Житель Первоуральска убил парализованную жену и наложил на себя руки
Фото: Вечерние ведомости
В Первоуральске местный житель убил свою парализованную жену, страдавшую от туберкулёза, и покончил с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным телеграм-издания, 40-летние супруги долго не отвечали на звонки своим родственникам, дверь в квартиру они тоже не отрывали. Тогда к родителям приехал старший сын, который забрался домой через окно и обнаружил два тела. Сообщается, что у них также остался младший сын, которому 14 лет.
В СК ситуацию официально не комментировали.
По данным телеграм-издания, 40-летние супруги долго не отвечали на звонки своим родственникам, дверь в квартиру они тоже не отрывали. Тогда к родителям приехал старший сын, который забрался домой через окно и обнаружил два тела. Сообщается, что у них также остался младший сын, которому 14 лет.
В СК ситуацию официально не комментировали.
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