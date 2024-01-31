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В деле о заказном убийстве бизнесмена 24-летней давности в Екатеринбурге адвокаты заявили отвод судье
Фото: Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга в эти минуты идёт очередное заседание по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина.
В исполнении заказа обвиняется предприниматель Насими Мамедов. Дело рассматривается с участием присяжных. Причем второй раз. Первая коллегия единогласно оправдала Мамедова. Однако позже приговор был отменен по процессуальным основаниям.
Сторона защиты выступила с заявлением об отводе судьи Юрия Радчука.
Ранее, напомним, судья отказал защите во всех ходатайствах. Например, в дополнительном опросе одного из присяжных, который, по информации адвокатов, может оказаться заинтересованным лицом и, вероятно, хорошо знаком с материалами дела. Также судья не разрешил исследовать в присутствии присяжных показания, которые противоречат тем, что были озвучены в суде перед коллегией (в частности о том, что у подсудимого якобы видели оружие). Кроме того, судья допустил оценку показаний, назвав их «достоверными».
Заявление об отводе судьи зачитала адвокат Екатерина Кувалдина, ссылаясь в том числе на правила профессиональной судебной этики. По словам защиты, в этом процессе была нарушена состязательность и возникла ситуация, при которой впоследствии может быть отменён любой приговор. Адвокаты напомнили, что судья обязан придерживаться беспристрастного отношения к сторонам и обеспечить им равные возможности.
Прокуратура отвод судьи не поддержала, заявив, что фраза о «достоверности» показаний была «вырвана из контекста» и что «в совещательной комнате судья оценки не даёт», а принимает беспристрастное решение (откуда сотрудники прокуратуры знают, что происходит в совещательной комнате, неизвестно). Противоречия в показаниях обвинение объяснило тем, что человек «просто все вспомнил». При этом демонстрировать присяжным эти противоречия нельзя, так как они могут «дискредитировать» потерпевшего. При этом адвокат Екатерина Кувалдина сказала после прошлого заседани суда, что ее удивило, как вдруг оправдательный приговор освежает память о событиях 20-летней давности.
Судья Радчук после небольшого перерыва в отводе председательствующего (то есть себя) отказал.
Напомним, ранее стало известно, что семья Зубакиных подала иск о взыскании 15 миллионов рублей с сына заказчика убийства. Самому сыну у момент убийства было 12 лет.
В исполнении заказа обвиняется предприниматель Насими Мамедов. Дело рассматривается с участием присяжных. Причем второй раз. Первая коллегия единогласно оправдала Мамедова. Однако позже приговор был отменен по процессуальным основаниям.
Сторона защиты выступила с заявлением об отводе судьи Юрия Радчука.
Ранее, напомним, судья отказал защите во всех ходатайствах. Например, в дополнительном опросе одного из присяжных, который, по информации адвокатов, может оказаться заинтересованным лицом и, вероятно, хорошо знаком с материалами дела. Также судья не разрешил исследовать в присутствии присяжных показания, которые противоречат тем, что были озвучены в суде перед коллегией (в частности о том, что у подсудимого якобы видели оружие). Кроме того, судья допустил оценку показаний, назвав их «достоверными».
«Сторона защиты заявила отвод судье Ю.В. Радчуку, ссылаясь на его заинтересованность в исходе дела. В обоснование указали, что судья ранее публично назвал "достоверными" и "последовательными" показания потерпевшего Виталия Зубакина, данные им в суде, о том, что он был знаком с Мамедовым в 2000 году и что его брат Алексей Зубакин не был связан с криминальным миром. Одновременно судья ранее отказался продемонстрировать присяжным заседателям предыдущие показания потерпевшего, в которых он прямо указывал на связь его брата с ОПГ "Синие" ("ВИЗовские"), "за счет чего и держался весь бизнес", и что потерпевший впервые увидел Мамедова лишь в марте 2022 года в СМИ»,
– рассказал адвокат Георгий Краснов.
Заявление об отводе судьи зачитала адвокат Екатерина Кувалдина, ссылаясь в том числе на правила профессиональной судебной этики. По словам защиты, в этом процессе была нарушена состязательность и возникла ситуация, при которой впоследствии может быть отменён любой приговор. Адвокаты напомнили, что судья обязан придерживаться беспристрастного отношения к сторонам и обеспечить им равные возможности.
Прокуратура отвод судьи не поддержала, заявив, что фраза о «достоверности» показаний была «вырвана из контекста» и что «в совещательной комнате судья оценки не даёт», а принимает беспристрастное решение (откуда сотрудники прокуратуры знают, что происходит в совещательной комнате, неизвестно). Противоречия в показаниях обвинение объяснило тем, что человек «просто все вспомнил». При этом демонстрировать присяжным эти противоречия нельзя, так как они могут «дискредитировать» потерпевшего. При этом адвокат Екатерина Кувалдина сказала после прошлого заседани суда, что ее удивило, как вдруг оправдательный приговор освежает память о событиях 20-летней давности.
Судья Радчук после небольшого перерыва в отводе председательствующего (то есть себя) отказал.
Напомним, ранее стало известно, что семья Зубакиных подала иск о взыскании 15 миллионов рублей с сына заказчика убийства. Самому сыну у момент убийства было 12 лет.
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