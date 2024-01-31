В деле о заказном убийстве бизнесмена 24-летней давности в Екатеринбурге адвокаты заявили отвод судье

– рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Сторона защиты заявила отвод судье Ю.В. Радчуку, ссылаясь на его заинтересованность в исходе дела. В обоснование указали, что судья ранее публично назвал "достоверными" и "последовательными" показания потерпевшего Виталия Зубакина, данные им в суде, о том, что он был знаком с Мамедовым в 2000 году и что его брат Алексей Зубакин не был связан с криминальным миром. Одновременно судья ранее отказался продемонстрировать присяжным заседателям предыдущие показания потерпевшего, в которых он прямо указывал на связь его брата с ОПГ "Синие" ("ВИЗовские"), "за счет чего и держался весь бизнес", и что потерпевший впервые увидел Мамедова лишь в марте 2022 года в СМИ»,