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Жительнице свердловского посёлка Свободный, спрятавшей новорождённого сына в сугробе, предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области молодой маме из посёлка Свободный, которая после рождения ребёнка спрятала его в сугробе, пока свёкор ходил за помощью, предъявили обвинение в покушении на убийство новорождённого.
Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего ребёнка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе. Сделать ей это не позволили, так как ребёнка быстро нашли и передали медицинским сотрудникам, которые оказали всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что новорождённый мальчик поступил в отделение реанимации с мозговой дисфункцией.
Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего ребёнка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе. Сделать ей это не позволили, так как ребёнка быстро нашли и передали медицинским сотрудникам, которые оказали всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что новорождённый мальчик поступил в отделение реанимации с мозговой дисфункцией.
«Следователем СК России по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,
– сказали в СУ СКР по региону.
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