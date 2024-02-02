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В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня Ленинском районном суде Екатеринбурга в рамках первого заседания по делу об убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона раскрыли некоторые подробности его смерти.
Как сообщает корреспондент It's My City, прокурор, зачитывая доказательства, рассказал, что Франсуа Нджелассили вместе со своими друзьями столкнулся с компанией обвиняемого Данила Фомина, когда они выходили из «Бургер Кинга». В этот момент, по словам прокурора, аспирант оказал внимание подруге Фомина – они пожали друг другу руки и Нджелассили послал девушке воздушный поцелуй.
Конфликт между погибшим и обвиняемым произошло через несколько минут. На камеру попал момент, когда Нджелассили коснулся руки Фомина и началась драка, но очень скоро они оказались за пределами обзора камеры. Позже видно, как Нджелассили оттаскивает в сторону незнакомый мужчина, с иностранного аспиранта снимают футболку, и он теряет сознание.
Как сообщает корреспондент It's My City, прокурор, зачитывая доказательства, рассказал, что Франсуа Нджелассили вместе со своими друзьями столкнулся с компанией обвиняемого Данила Фомина, когда они выходили из «Бургер Кинга». В этот момент, по словам прокурора, аспирант оказал внимание подруге Фомина – они пожали друг другу руки и Нджелассили послал девушке воздушный поцелуй.
Конфликт между погибшим и обвиняемым произошло через несколько минут. На камеру попал момент, когда Нджелассили коснулся руки Фомина и началась драка, но очень скоро они оказались за пределами обзора камеры. Позже видно, как Нджелассили оттаскивает в сторону незнакомый мужчина, с иностранного аспиранта снимают футболку, и он теряет сознание.
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