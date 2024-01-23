Участника перестрелки в екатеринбургском ТЦ не стали возвращать в СИЗО

– напомнили в суде.

«Аллахвердиеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ. Он является одним из участников перестрелки на фудкорте "Гринвича", случившейся 26 ноября 2023 года»,