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Участника перестрелки в екатеринбургском ТЦ не стали возвращать в СИЗО
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Одного из участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре Аллахвердиева не стали возвращать в СИЗО после апелляционного представления прокурора.
Напомним, что 22 января 2024 года оба участника перестрелки были освобождены из СИЗО по решению Ленинского районного суда, который изменил им меру пресечения с заключения на домашний арест до 26 февраля.
После этого прокурор подал апелляционное представление, которым попросил вернуть Аллахвердиева под стражу, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и представление, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу.
Напомним, что 22 января 2024 года оба участника перестрелки были освобождены из СИЗО по решению Ленинского районного суда, который изменил им меру пресечения с заключения на домашний арест до 26 февраля.
После этого прокурор подал апелляционное представление, которым попросил вернуть Аллахвердиева под стражу, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и представление, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу.
«Аллахвердиеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ. Он является одним из участников перестрелки на фудкорте "Гринвича", случившейся 26 ноября 2023 года»,
– напомнили в суде.
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