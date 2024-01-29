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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России заинтересовался молодыми людьми, которые проломили битой череп своему сверстнику в подъезде одного из многоэтажных домов в Екатеринбурге, и поручил возбудить уголовное дело.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего юношу заманила в подъезд незнакомая девушка, пригласившая его на свидание, где его поджидало двое крепких парней. Один из них был с битой. Предполагается, что избить подростка могла попросить его бывшая девушка, с которой он незадолго то «разборок» расстался.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего юношу заманила в подъезд незнакомая девушка, пригласившая его на свидание, где его поджидало двое крепких парней. Один из них был с битой. Предполагается, что избить подростка могла попросить его бывшая девушка, с которой он незадолго то «разборок» расстался.
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В Екатеринбурге подростку в подъезде проломили битой череп
29 января 2024
29 января 2024