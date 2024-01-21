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В Екатеринбурге подростку в подъезде проломили битой череп
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 17-летнего юношу заманили в подъезд, где его поджидали двое крепких подростков, вооружённых битой, и проломили ему череп.
По данным телеграм-канала Shot, незадолго до «разборок в подъезде» парень расстался со своей 14-летней девушкой, с которой он сильно поругался. После чего в Телеграм ему пришло сообщение от симпатичной незнакомки, которая пригласила его на свидание и предложила встретиться в подъезде, где в назначенный, действительно, ждала его.
Таинственная незнакомка отвела юношу на 13-й этаж дома, где его караулили два крепких парня, один из которых тут же ударил 17-летнего подростка битой по голове, от чего он упал, после чего неизвестные принялись запинывать его.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом лба и травма голени. Подозреваемых в нападении на юношу нашли и опросили в ту же ночь. Раньше на учёте они не состояли.
В МВД и СК официальных комментариев на эту тему ещё не давали.
По данным телеграм-канала Shot, незадолго до «разборок в подъезде» парень расстался со своей 14-летней девушкой, с которой он сильно поругался. После чего в Телеграм ему пришло сообщение от симпатичной незнакомки, которая пригласила его на свидание и предложила встретиться в подъезде, где в назначенный, действительно, ждала его.
Таинственная незнакомка отвела юношу на 13-й этаж дома, где его караулили два крепких парня, один из которых тут же ударил 17-летнего подростка битой по голове, от чего он упал, после чего неизвестные принялись запинывать его.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом лба и травма голени. Подозреваемых в нападении на юношу нашли и опросили в ту же ночь. Раньше на учёте они не состояли.
В МВД и СК официальных комментариев на эту тему ещё не давали.
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