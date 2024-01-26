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Подозреваемых в изнасиловании и грабеже «вагнеровцев» поймали в Североуральске
ФОТО: ориентировка МВД
Двух великовозрастных мужчин, несколько дней назад поданных в розыск по подозрению в совершении насильственных преступлений, нашли и задержали. Оба они находились в Североуральске, где проживает мать одного из подозреваемых насильников.
Преступления, в которых подозревают 34-летнего Ивана Комарова и 45-летнего Романа Калмыкова, было совершенно 24 января в Белоярском посёлке. По версии следствия, они изнасиловали молодую местную жительницу, а заодно отобрали у неё деньги и все мало-мальские ценные вещи: мобильные телефоны и золотые украшения. После этого преступники пустились в бега.
По имеющейся информации, оба задержанных ранее были осуждены — один за убийство пенсионерки, второй — за вторжение на территорию частного предприятия и насильственные действия в отношении сторожа и свидетеля. Оба положенные сроки не досидели, поскольку подписали контракты с ЧВК «Вагнер» взамен помилования.
После задержания в Североуральске «вагнеровцев» Комарова и Калмыкова доставили на место совершения преступления, в посёлок Первоуральский. Следственные действия по делу продолжаются.
Преступления, в которых подозревают 34-летнего Ивана Комарова и 45-летнего Романа Калмыкова, было совершенно 24 января в Белоярском посёлке. По версии следствия, они изнасиловали молодую местную жительницу, а заодно отобрали у неё деньги и все мало-мальские ценные вещи: мобильные телефоны и золотые украшения. После этого преступники пустились в бега.
По имеющейся информации, оба задержанных ранее были осуждены — один за убийство пенсионерки, второй — за вторжение на территорию частного предприятия и насильственные действия в отношении сторожа и свидетеля. Оба положенные сроки не досидели, поскольку подписали контракты с ЧВК «Вагнер» взамен помилования.
После задержания в Североуральске «вагнеровцев» Комарова и Калмыкова доставили на место совершения преступления, в посёлок Первоуральский. Следственные действия по делу продолжаются.
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