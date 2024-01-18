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В Екатеринбурге огласили приговор обвиняемому в убийстве наркоторговца
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде огласили приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве наркоторговца. Его признали виновным и назначили ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в декабре 2022 года. По данным следствиям, осуждённый пришёл на встречу с торговцем наркотиками, которого он планировал ограбить, будучи вооруженным «твёрдым предметом». Когда они оказались наедине, мужчина отобрал у наркокурьера сумку, ожидая, что там будет большое количество запрещённых веществ, и избил реализатора, пытавшегося вернуть свои вещи. От полученных травм потерпевший скончался, а осуждённый, скрывшись с места преступления вместе с сумкой, обнаружил внутри только сотовый телефон наркоторговца.
Мужчину признали виновным в «разбое» (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ) и «убийстве» (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ) и назначили ему наказание по совокупности преступлений 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года, сообщили в пресс-службе областного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в декабре 2022 года. По данным следствиям, осуждённый пришёл на встречу с торговцем наркотиками, которого он планировал ограбить, будучи вооруженным «твёрдым предметом». Когда они оказались наедине, мужчина отобрал у наркокурьера сумку, ожидая, что там будет большое количество запрещённых веществ, и избил реализатора, пытавшегося вернуть свои вещи. От полученных травм потерпевший скончался, а осуждённый, скрывшись с места преступления вместе с сумкой, обнаружил внутри только сотовый телефон наркоторговца.
Мужчину признали виновным в «разбое» (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ) и «убийстве» (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ) и назначили ему наказание по совокупности преступлений 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года, сообщили в пресс-службе областного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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