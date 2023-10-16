Екатеринбуржца обвинили в ограблении и убийстве наркоторговца





– рассказали в пресс-службе СКР по области. «Когда мужчины вышли из машины, злоумышленник напал на потерпевшего и с применением насилия отобрал у него имевшуюся при нем сумку, предполагая, что в ней могут находиться наркотики в крупном размере»,





– подчеркнули в СК. «Так, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, а также проверка его показаний на месте. Проведены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и товароведческая судебные экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет отчитался о завершении расследования по уголовному делу об убийстве и разбойном нападении на наркоторговца екатеринбуржцем, которому сейчас грозит пожизненное лишение свободы.Как сообщил «Вечерним ведомостям» помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, речь идет о 40-летнем местном жителе, ранее судимом за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу.По версии следствия, в начале декабря 2022 года обвиняемый в интернете договорился с 33-летнем мужчиной о приобретении у него запрещенных веществ. Уже в тот момент, как утверждается, екатеринбуржец задумывал ограбить продавца. Поэтому на встречу он пришел со спрятанным в рукаве «твердым предметом».На месте встречи фигурант дела под выдуманным предлогам предложил своей жертве проехать на машине в малолюдное место, расположенное у одного из домов по улице Татищева, на берегу Верх-Исетского пруда.Наркоторговец пытался вернуть свою сумку, но тут обвиняемый ударил его кулаком и принялся забивать барыгу заранее приготовленным «твердым предметом». От полученных травм продавец запрещенных веществ в итоге скончался.После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. В его поисках участвовали сотрудники уголовного розыска совместно следователями и следователями-криминалистами СК России, рассказали в пресс-группе полиции.Правоохранительные органы отмечают, что в ходе расследования они проделали значительный объем работы.В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.