Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летнего юноши в Нижнем Тагиле

– говорится в сообщении Следкома.

«Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка и представить доклад о ходе и результатах расследования»,