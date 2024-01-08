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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летнего юноши в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения троих подростков на 15-летнего юношу в Нижнем Тагиле.
Там также обратили внимания на то, что мама пострадавшего юноши выразила обеспокоенность по поводу проводимой правоохранительными органами проверки. Ранее женщина делилась с журналистами своими опасениями из-за того, что обидчики её ребёнка могут избежать ответственности за свои действия.
Напомним, что подростку диагностировали травму головы, перелом носа и ушибы мягких тканей.
«Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка и представить доклад о ходе и результатах расследования»,
– говорится в сообщении Следкома.
Там также обратили внимания на то, что мама пострадавшего юноши выразила обеспокоенность по поводу проводимой правоохранительными органами проверки. Ранее женщина делилась с журналистами своими опасениями из-за того, что обидчики её ребёнка могут избежать ответственности за свои действия.
Напомним, что подростку диагностировали травму головы, перелом носа и ушибы мягких тканей.
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