В прокуратуре Нижнего Тагила проводят проверку после нападения троих подростков на несовершеннолетнего

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку после нападения на 15-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, 21 декабря трое подростков у дома № 48 по улице Гвардейская вечером напали на несовершеннолетнего, возвращавшегося с тренировки. В результате нападения юноша был госпитализирован с травмой носа.На данный момент правоохранительные органы установили и опросили участников инцидента, а также их законных представителей.Один из нападавших пояснил, что совершил нападение, так как принял пострадавшего за молодого человека, который с друзьями напал на него 10 декабря.Также прокуратура планирует проверить сотрудников школ, где обучаются нападавшие подростки, для выяснения, какая профилактическая работа ведется с учащимися.