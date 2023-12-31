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В прокуратуре Нижнего Тагила проводят проверку после нападения троих подростков на несовершеннолетнего
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку после нападения на 15-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, 21 декабря трое подростков у дома № 48 по улице Гвардейская вечером напали на несовершеннолетнего, возвращавшегося с тренировки. В результате нападения юноша был госпитализирован с травмой носа.
На данный момент правоохранительные органы установили и опросили участников инцидента, а также их законных представителей.
Один из нападавших пояснил, что совершил нападение, так как принял пострадавшего за молодого человека, который с друзьями напал на него 10 декабря.
Также прокуратура планирует проверить сотрудников школ, где обучаются нападавшие подростки, для выяснения, какая профилактическая работа ведется с учащимися.
На данный момент правоохранительные органы установили и опросили участников инцидента, а также их законных представителей.
Один из нападавших пояснил, что совершил нападение, так как принял пострадавшего за молодого человека, который с друзьями напал на него 10 декабря.
Также прокуратура планирует проверить сотрудников школ, где обучаются нападавшие подростки, для выяснения, какая профилактическая работа ведется с учащимися.
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