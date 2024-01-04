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Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение арестовать Илью Иванова до 2 марта. Этот срок мужчина, подозреваемый в убийстве годовалой дочери, проведёт в СИЗО.
Илью Иванова подозревают в том, что 30 декабря 2023 года он, поссорившись с супругой, выкинул годовалую дочь из окна пятого этажа жилого дома на улице Посадской. Пролежав в снегу несколько дней, младенец скончался. Свою вину мужчина признать отказался.
Сегодня, 5 января 2024 года районный суд рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому, которого обвиняют в убийстве малолетней девочки. Судья счёл целесообразным до окончания следствия лишить Иванова свободы. Соответствующее постановление вступит в законную силу только через три дня, за это время адвокат обвиняемого может попытаться обжаловать данное решение в Свердловском областном суде.
Илью Иванова подозревают в том, что 30 декабря 2023 года он, поссорившись с супругой, выкинул годовалую дочь из окна пятого этажа жилого дома на улице Посадской. Пролежав в снегу несколько дней, младенец скончался. Свою вину мужчина признать отказался.
Сегодня, 5 января 2024 года районный суд рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому, которого обвиняют в убийстве малолетней девочки. Судья счёл целесообразным до окончания следствия лишить Иванова свободы. Соответствующее постановление вступит в законную силу только через три дня, за это время адвокат обвиняемого может попытаться обжаловать данное решение в Свердловском областном суде.
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