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Стали известные новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге:
Обвиняемый в убийстве Илья Иванов. Фото: соцсети Ильи Иванова
Стали известные новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге. Напомним, ранее Вечерние ведомости сообщали, что пьяный мужчина выбросил свою малолетнюю дочь из окна квартиры на Юго-Западе Екатеринбурга.
— Обвиняемого зовут Илья Иванов, ему 30 лет, по словам соседей, вместе с матерью погибшей девочки, Ксенией они часто выпивали, Илья употребляет наркотики;
— Иванов выкинул ребёнка с пятого этажа жилого дома по адресу Посадская, 37 (на первом этаже дома находится поликлиника №3 Верх-Исетского района);
— 22-летняя мама девочки в день убийства дочери написала заявление в полицию о пропаже ребёнка, но, несмотря на это, отправилась на следующий день праздновать новый год с Ивановым, утверждает Ural Mash;
— Как рассказали соседи Иванова, 2 января в квартиру к нему приходили силовики с обыском, однако обыск, скорее всего, был связан с другим уголовным делом — о краже, поскольку из квартиры вынесли завёрнутый в одеяло телевизор и несколько мобильных телефонов, сообщает «Екатское чтиво». Об убийстве ребёнка соседи узнали лишь 4 января из СМИ.
— Тело девочки искали несколько дней, но не могли найти, поскольку из-за снегопада его накрыло снегом;
— В день совершения преступления Иванов вместе с матерью ребёнка был в гостях в квартире малознакомого мужчины — тот сказал, что познакомился с Ильёй и Ксенией в декабре 2023 года и пустил семейную пару пожить в своей квартире.
— Сейчас Иванов находится в изоляторе, завтра его должны доставить в суд для избрания меры пресечения.
— Обвиняемого зовут Илья Иванов, ему 30 лет, по словам соседей, вместе с матерью погибшей девочки, Ксенией они часто выпивали, Илья употребляет наркотики;
— Иванов выкинул ребёнка с пятого этажа жилого дома по адресу Посадская, 37 (на первом этаже дома находится поликлиника №3 Верх-Исетского района);
— 22-летняя мама девочки в день убийства дочери написала заявление в полицию о пропаже ребёнка, но, несмотря на это, отправилась на следующий день праздновать новый год с Ивановым, утверждает Ural Mash;
— Как рассказали соседи Иванова, 2 января в квартиру к нему приходили силовики с обыском, однако обыск, скорее всего, был связан с другим уголовным делом — о краже, поскольку из квартиры вынесли завёрнутый в одеяло телевизор и несколько мобильных телефонов, сообщает «Екатское чтиво». Об убийстве ребёнка соседи узнали лишь 4 января из СМИ.
— Тело девочки искали несколько дней, но не могли найти, поскольку из-за снегопада его накрыло снегом;
— В день совершения преступления Иванов вместе с матерью ребёнка был в гостях в квартире малознакомого мужчины — тот сказал, что познакомился с Ильёй и Ксенией в декабре 2023 года и пустил семейную пару пожить в своей квартире.
— Сейчас Иванов находится в изоляторе, завтра его должны доставить в суд для избрания меры пресечения.
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