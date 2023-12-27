Возрастное ограничение 18+
Зарезавший мужчину ножом у «Гринвича» житель Екатеринбурга помещён в СИЗО до 29 февраля
Фото: Вечерние ведомости
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для молодого человека, который за несколько часов до Нового года ударил возле ТРЦ «Гринвич» ножом другого молодого человека, впоследствии скончавшегося в больнице. Как сообщает Е1, его поместили в СИЗО до 29 февраля.
По информации издания «КП-Екатеринбург», задержанного зовут Джурабой Дададжанов. 31 декабря он встретился со своими одноклассниками у «Гринвича», один из одноклассников был с другом по имени Мубин Закирьёев. По предварительной информации, между Дададжановым и Закирьёевым произошёл словесный конфликт, в ходе которого Закирьёев достал нож — после чего Дададжанов выхватил его и воткнул в Закирьёева со словами «Забирай свой нож обратно». Спустя несколько часов 26-летний Мубин Закирьёев скончался в больнице. Дададжанов был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, Дададжанову грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние месяцы крупнейший торговый центр Екатеринбурга регулярно становится местом драк, некоторые из них заканчиваются поножовщиной и даже перестрелками
По информации издания «КП-Екатеринбург», задержанного зовут Джурабой Дададжанов. 31 декабря он встретился со своими одноклассниками у «Гринвича», один из одноклассников был с другом по имени Мубин Закирьёев. По предварительной информации, между Дададжановым и Закирьёевым произошёл словесный конфликт, в ходе которого Закирьёев достал нож — после чего Дададжанов выхватил его и воткнул в Закирьёева со словами «Забирай свой нож обратно». Спустя несколько часов 26-летний Мубин Закирьёев скончался в больнице. Дададжанов был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, Дададжанову грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние месяцы крупнейший торговый центр Екатеринбурга регулярно становится местом драк, некоторые из них заканчиваются поножовщиной и даже перестрелками
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
29 декабря 2023
29 декабря 2023
Забивший знакомого камышловец отправится в «строгую» колонию
25 декабря 2023
25 декабря 2023