В «Бажовских местах» объявились «чёрные лесорубы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут злоумышленников, которые устроили незаконную вырубку деревьев на территории природного парка «Бажовские места». По факту вырубки возбужденно уголовное дело.Размер ущерба, нанесённого лесному фонду Свердловской области, оценивают в 6 миллионов рублей. Преступление совершенно неустановленными пока лицами в квартале 174 Сысертского участкового лесничества. Участок незаконной лесозаготовки был обнаружен специалистами ГБУ «Природный парк «Бажовские места»» и обследован совместными усилиями лесников Сысертского лесничества и работников Свердловской природоохранной прокуратуры. В ходе проверки было установлено, что злоумышленники срубили не менее 250 деревьев, росших в парке. После того, как их личности будут установлены, «чёрные лесорубы» будут осуждены по третьей части статьи 260 Уголовного Кодекса РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).«Природный парк «Бажовские места»» расположен на территории Сысертского городского округа. Это более 60 гектар особо охраняемой территории областного значения. В пределах парка находится, в частности, один из главных символов Урала — окруженное скалами озеро Тальков камень.