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Майнинговая ферма из Сысерти похитила у «Россетей» электроэнергию на миллион рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Сысерти обнаружили подпольную майнинговую ферму, которая, как заявляется, похитила у электросетевой компании электроэнергии объемом более 260 тысяч киловатт-час.
Как сообществу «Инцидент Екатеринбург» рассказали в пресс-службе уральских «Россетей», 20 декабря энергетики зафиксировали на одной из трансформаторных подстанций перегруз энергооборудования на 40%. В это же время к ним поступали жалобы на ухудшение качества обслуживания от клиентов.
К месту сразу направили мобильную бригаду аудита потерь и бригаду участка транспорта Сысертского района электрических сетей. Также туда вызвали наряд полиции для фиксации факта нарушения и привлечения к ответственности виновных.
Общий ущерб, которые майнеры нанесли электросетевой компании, составил более 1,16 миллиона рублей.
Ранее жители населённых пунктов в Сысертском районе сообщали о перебоях с электричеством.
Как сообществу «Инцидент Екатеринбург» рассказали в пресс-службе уральских «Россетей», 20 декабря энергетики зафиксировали на одной из трансформаторных подстанций перегруз энергооборудования на 40%. В это же время к ним поступали жалобы на ухудшение качества обслуживания от клиентов.
«В результате обхода линии электропередачи 0,4 кВ были обнаружены признаки несанкционированного подключения гаражных боксов, в которых проводилась коммерческая деятельность по майнингу криптовалют»,
– сказали в «Россетях».
К месту сразу направили мобильную бригаду аудита потерь и бригаду участка транспорта Сысертского района электрических сетей. Также туда вызвали наряд полиции для фиксации факта нарушения и привлечения к ответственности виновных.
Общий ущерб, которые майнеры нанесли электросетевой компании, составил более 1,16 миллиона рублей.
Ранее жители населённых пунктов в Сысертском районе сообщали о перебоях с электричеством.
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