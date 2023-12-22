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Жители двух населённых пунктов в Сысертском районе пожаловались на перебои с электричеством
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области жители двух населённых пунктов в Сысертском районе пожаловались на перебои с электричеством. В одних домах оно периодически пропадает, а в других его совсем нет.
Куда серьёзнее ситуация в деревне большое Седельников, ведь там, со слов местных жителей, света в домах нет уже вторые сутки. Они сообщают о пяти замерзающих домах по улице Колобова, где дома не могут отапливаться без электричества.
В пресс-службе компании «Россети Урал» ситуацию пока не комментировали.
«В посёлке Новофомино третий день нет стабильного электричества. Дома начинают размораживаться, а морозы идут на понижение температуры. МРСК вопрос решать не желает, а тарифы поднимают стабильно»,
– приводят слова жителя посёлка в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Куда серьёзнее ситуация в деревне большое Седельников, ведь там, со слов местных жителей, света в домах нет уже вторые сутки. Они сообщают о пяти замерзающих домах по улице Колобова, где дома не могут отапливаться без электричества.
В пресс-службе компании «Россети Урал» ситуацию пока не комментировали.
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