



приводят слова жителя посёлка в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «В посёлке Новофомино третий день нет стабильного электричества. Дома начинают размораживаться, а морозы идут на понижение температуры. МРСК вопрос решать не желает, а тарифы поднимают стабильно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области жители двух населённых пунктов в Сысертском районе пожаловались на перебои с электричеством. В одних домах оно периодически пропадает, а в других его совсем нет.Куда серьёзнее ситуация в деревне большое Седельников, ведь там, со слов местных жителей, света в домах нет уже вторые сутки. Они сообщают о пяти замерзающих домах по улице Колобова, где дома не могут отапливаться без электричества.В пресс-службе компании «Россети Урал» ситуацию пока не комментировали.