Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге началась прокурорская проверка по факту нападения мужчины на подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Железнодорожного района города Екатеринбурга объявила о начале проверки факта о травмировании несовершеннолетнего. Юноша пострадал в результате нападения местного жителя, разозлившегося на шум в подъезде.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения как в отношении несовершеннолетних, так и несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Меж тем выяснились некоторые подробности о сегодняшнем инциденте. Пострадавший 17-летний юноша воспитывается в полной семье, на учете в органах полиции не состоит. Он учится на первом курсе техникума и живёт с несколькими однокурсниками в съёмной квартире. В связи с произошедшим он не только сам не обратился к врачам за помощью, но и отказался пройти медико-социальную экспертизу. В первых сообщениях о случившемся назывались два варианта оружия, с которым мужчина 1978 года рождения совершил своё нападение на шумевшую в подъезде компанию. По одной версии это был газовый баллончик, по другой пистолет. В сообщениях прокуратуры фигурирует «аэрозольный пистолет». Это оружие самообороны, для приобретения которого не требуется лицензия.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения как в отношении несовершеннолетних, так и несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Меж тем выяснились некоторые подробности о сегодняшнем инциденте. Пострадавший 17-летний юноша воспитывается в полной семье, на учете в органах полиции не состоит. Он учится на первом курсе техникума и живёт с несколькими однокурсниками в съёмной квартире. В связи с произошедшим он не только сам не обратился к врачам за помощью, но и отказался пройти медико-социальную экспертизу. В первых сообщениях о случившемся назывались два варианта оружия, с которым мужчина 1978 года рождения совершил своё нападение на шумевшую в подъезде компанию. По одной версии это был газовый баллончик, по другой пистолет. В сообщениях прокуратуры фигурирует «аэрозольный пистолет». Это оружие самообороны, для приобретения которого не требуется лицензия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку по факту инцидента в екатеринбургском ТЦ, где ребёнку зажевало ногу на эскалаторе
28 декабря 2023
28 декабря 2023
На одной из строек в Екатеринбурге разбился рабочий
21 декабря 2023
21 декабря 2023