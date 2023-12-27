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В Екатеринбурге после нападения соседа временно лишился зрения 17-летний юноша

13.28 Четверг, 28 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 17-юноша временно лишился зрения после того, как на него напал 45-летний сосед с перцовым баллончиком. Буйного мужика уже нашли сотрудники полиции.

По данным телеграм-канала Ural Mash, молодой человек гулял со своим другом. Тот позвал его к себе в гости, и около десяти вечера ребята зашли в подъезд, где они громко разговаривали, шутили и смеялись. Это не понравилось одному из жильцов дома. Возмущённый поведением подростков мужчина вышел в подъезд и сделал ребятам замечания, на что, друг юноши, ответил тем же. Вероятно, оскорбившись этим. Мужчина достал баллончик и распылил его в глаза подростку, отчего тот временно потерял зрения.

Известно, что юноша не хотел обращаться в больницу или полицию, так как это, по его мнению, было бы не по-мужски. А вот его мама, когда он вернулся домой, не была готова терпеть несправедливость и пожаловалась в полицию.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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