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Вооружённое нападание на банковское отделение произошло в Екатеринбурге
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Накануне вечером в Чкаловского административном районе Екатеринбурга была совершена дерзкая попытка ограбить отделение «Россельхозбанка». Налётчик был вооружён.
Во вторник вечером, 26 декабря, в отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского в Екатеринбурге зашёл мужчина. Присутствующим он продемонстрировал обрёз двухствольного ружья, а для убедительности пальнул из него в потолок. От сотрудников он требовал выдать ему денежные средства в виде купюр. Но банковские работники оказались не робкого десятка и отказались отдавать хоть какие-то деньги даже под дулом огнестрельного оружия. Вместо этого они нажали тревожную кнопку, вызывая сотрудников охранного предприятия.
Нападавший не стал дожидаться прибытия людей в камуфляже и с места преступления скрылся. Теперь его разыскивают правоохранительные органы. Поиски несколько осложняются тем, что лица неудачливого грабителя никто не разглядел — оно было скрыто шарфом.
Любопытно, что в это же отделение «Россельхозбанка» весной уходящего года уже наведывался вооружённый грабитель. Тогда он устрашал сотрудников банка предметом, похожим на пистолет, и преуспел гораздо больше своего «декабрьского коллеги» — из здания банка он убегал с внушительной добычей в виде 2,5 миллионов рублей, 30 тысячами долларов, тысячью евро и 17 монетами из драгоценных металлов.
Во вторник вечером, 26 декабря, в отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского в Екатеринбурге зашёл мужчина. Присутствующим он продемонстрировал обрёз двухствольного ружья, а для убедительности пальнул из него в потолок. От сотрудников он требовал выдать ему денежные средства в виде купюр. Но банковские работники оказались не робкого десятка и отказались отдавать хоть какие-то деньги даже под дулом огнестрельного оружия. Вместо этого они нажали тревожную кнопку, вызывая сотрудников охранного предприятия.
Нападавший не стал дожидаться прибытия людей в камуфляже и с места преступления скрылся. Теперь его разыскивают правоохранительные органы. Поиски несколько осложняются тем, что лица неудачливого грабителя никто не разглядел — оно было скрыто шарфом.
Любопытно, что в это же отделение «Россельхозбанка» весной уходящего года уже наведывался вооружённый грабитель. Тогда он устрашал сотрудников банка предметом, похожим на пистолет, и преуспел гораздо больше своего «декабрьского коллеги» — из здания банка он убегал с внушительной добычей в виде 2,5 миллионов рублей, 30 тысячами долларов, тысячью евро и 17 монетами из драгоценных металлов.
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В Екатеринбурге задержали мужчину с наркотой
23 декабря 2023
23 декабря 2023