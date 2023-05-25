В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»





– сказал Горелых. «Злоумышленник, имеющий характерную примету – бороду, из предмета похожего на пистолет, выстрелы не производил. Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту ограбления офиса «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Сейчас полиция с помощью служебной собаки разыскивает грабителя. Известно, что он использовал предмет, похожий на пистолет.Как сообщает телеграм-канал Shot, налетчик ждал сотрудников банка еще до открытия. Он подкараулил кассиршу, которая пришла на работу в 08.20. Злоумышленник приставил ей к голове, предположительно, пистолет и велел вести его к сейфу. Женщина, как утверждается, все условия выполнила и отдала грабителю 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов, около тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов.Сотрудники ЧОП «Медведь», которые охраняли банк, приехали только через час после того, как была нажата тревожная кнопка, пишет телеграм-канал.Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области факт ограбления подтвердил и сообщил о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение с применением огнестрельного оружия). Он также отметил, что никто из работников банка физических травм или огнестрельных ранений не получил.На месте происшествия работают три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12. Оперуполномоченные уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и изучают их. Тем временем сыщики уголовного розыска вместе с немецкой овчаркой по имени Жасмин разыскивают преступника.