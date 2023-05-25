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В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»

18.09 Суббота, 27 мая 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту ограбления офиса «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Сейчас полиция с помощью служебной собаки разыскивает грабителя. Известно, что он использовал предмет, похожий на пистолет.

Как сообщает телеграм-канал Shot, налетчик ждал сотрудников банка еще до открытия. Он подкараулил кассиршу, которая пришла на работу в 08.20. Злоумышленник приставил ей к голове, предположительно, пистолет и велел вести его к сейфу. Женщина, как утверждается, все условия выполнила и отдала грабителю 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов, около тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов.

Сотрудники ЧОП «Медведь», которые охраняли банк, приехали только через час после того, как была нажата тревожная кнопка, пишет телеграм-канал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области факт ограбления подтвердил и сообщил о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение с применением огнестрельного оружия). Он также отметил, что никто из работников банка физических травм или огнестрельных ранений не получил.

«Злоумышленник, имеющий характерную примету – бороду, из предмета похожего на пистолет, выстрелы не производил. Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД»,

– сказал Горелых.


На месте происшествия работают три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12. Оперуполномоченные уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и изучают их. Тем временем сыщики уголовного розыска вместе с немецкой овчаркой по имени Жасмин разыскивают преступника.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
09:10 На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:18 Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
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