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Пенсионер, на которого напал сын в Верхней Пышме, скончался от ранений в подъезде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В полиции раскрыли подробности семейной трагедии в Верхней Пышме, где 37-летний сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после того, как мужчина напал на своих родителей, они сумели выбежать в подъезд и запереть сына в квартире. Но, к сожалению, ножные раны для пожилого мужчины оказались смертельными.
По его данным, о произошедшим в полицию сообщил брат задержанного, которому их мама успела позвонить и рассказать о конфликте. Полковник также отметил, что сопротивления прибывшим на место происшествия правоохранителям мужчина не стал оказывать.
Задержанному предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В отношении мужчины будут проводить психиатрическую экспертизу.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после того, как мужчина напал на своих родителей, они сумели выбежать в подъезд и запереть сына в квартире. Но, к сожалению, ножные раны для пожилого мужчины оказались смертельными.
«Он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице»,
– рассказал полковник Горелых.
По его данным, о произошедшим в полицию сообщил брат задержанного, которому их мама успела позвонить и рассказать о конфликте. Полковник также отметил, что сопротивления прибывшим на место происшествия правоохранителям мужчина не стал оказывать.
Задержанному предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В отношении мужчины будут проводить психиатрическую экспертизу.
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