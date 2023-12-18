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Дело о сентябрьском убийстве рассмотрят в Артинском суде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Следователи закончили собирать материалы по уголовному делу об убийстве, которое произошло в сентябре текущего года в одной из деревень Артинского района. Все необходимые документы уже переданы в суд.
Преступление было совершено ночь 25 сентября. Убийца — женщина, её жертва — 50-летний деревенский житель. Воспылав к нему ненавистью, дама схватила нож и вонзила мужику в грудь. Рана оказалась смертельной, и лицо убийцы стало последним, что погибший увидел в своей жизни.
После работы следователей, судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, доказательств против душегубки накопилось столько, что она перестала отпираться и созналась в содеянном. Повлияет ли это признание на суровость наказания решит судья Артинского межрайонного суда. Схожее преступление, совершённое в Берёзовском отправило подсудимую на 5 лет в колонию только за попытку убить мужчину. Разумеется, удавшееся покушение заслуживает гораздо более строгого приговора.
Преступление было совершено ночь 25 сентября. Убийца — женщина, её жертва — 50-летний деревенский житель. Воспылав к нему ненавистью, дама схватила нож и вонзила мужику в грудь. Рана оказалась смертельной, и лицо убийцы стало последним, что погибший увидел в своей жизни.
После работы следователей, судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, доказательств против душегубки накопилось столько, что она перестала отпираться и созналась в содеянном. Повлияет ли это признание на суровость наказания решит судья Артинского межрайонного суда. Схожее преступление, совершённое в Берёзовском отправило подсудимую на 5 лет в колонию только за попытку убить мужчину. Разумеется, удавшееся покушение заслуживает гораздо более строгого приговора.
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