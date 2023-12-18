Жительницу Берёзовского отправили в колонию за нападение с ножом на уже третьего сожителя





– рассказали в прокуратуре. «Освободившись условно-досрочно, она вернулась в Берёзовский, где неофициально устроилась работать дворником в одну из организаций ЖКХ, и даже попыталась вновь создать семью, сойдясь с очередным сожителем»,





– добавили в прокуратуре. «Необходимо отметить, что приговор за данное преступление вынесен в ту же дату с разницей в четыре года, что и за предыдущее преступление»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Берёзовский городской суд признал виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) 52-летнюю местную жительницу, которая попыталась зарезать уже третьего своего сожителя.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловской прокуратуре, первый раз за убийство сожителя её судили в 2007 году. Тогда суд дал ей восемь лет тюрьмы. Однако, казалось бы, серьёзный срок не исправил её. После освобождения вспыльчивая дамочка совершила ряд преступлений небольшой тяжести и ранила ножом своего нового сожителя. Во второй раз суд дал ей четыре года и один месяц.Но всё закончилось очередным конфликтом, в ходе которого она напала на своего возлюбленного с ножом, которым за мгновение до удара резала пиццу. Она попала в живот – выжить мужчине удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Суд, рассмотрев детали дела вспыльчивой мадам, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.