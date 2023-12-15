Возрастное ограничение 18+

Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела

13.42 Суббота, 16 декабря 2023
Фото: корреспондент ЕАН
Экс-заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин арестован судом на 10 суток. Такой короткий срок объясняется тем, что основную меру пресечения будут избирать после предъявления обвинения.

Следователи планируют предъявить обвинение экс-чиновнику Дубровину до 23 декабря. На данный момент известно, что он подозревается в мошенничестве, связанном со строительством объектов министерства обороны.

Адвокат экс-чиновника запрашивал у суда домашний арест, однако Верх-исетский суд Екатеринбурга определил арест.

Напомним, Дубровина задержали в Чите – в последние месяцы он занимал должность заместителя главы Забайкальского края Александра Осипова. Его задержание связывали со строительством нового здания филармонии в Екатеринбурге (точнее, с его отсутствием), однако в итоге пока речь идёт о других инфраструктурных проектах.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
15 декабря 2023
Похитителей автомобильных зеркал отправили под домашний арест
13 декабря 2023
Свердловской суд продлил арест обвиняемому в убийстве медбрата из-за стука в дверь
14 декабря 2023
Консилиум по вопросу лечения екатеринбуржца Миши Бахтина с СМА переназначили на 12 декабря
12 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
17:08 Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной
16:43 Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
16:12 Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге достигла почти 64 тысяч рублей
15:43 В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро
15:05 Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
14:44 Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб заповеднику на восемь миллионов
14:01 В Свердловской области медики стали востребование на 30%
13:37 В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила на улицу новорожденного сына
13:06 Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения
12:44 В Екатеринбурге вырос спрос на новогодние костюмы
12:05 Курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском «Ласточка» будет останавливаться в Каменске-Уральском
11:36 Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили
11:08 Глава свердловского Минздрава пообещал завершить ремонт в Рефтинской больнице
Все новости Свердловской области
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
17:36 Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
16:38 В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:56 ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
14:44 Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
14:27 СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
13:48 В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
12:36 В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы
12:10 В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
Все новости России и мира
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
17:08 Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной
16:43 Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
16:12 Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге достигла почти 64 тысяч рублей
15:43 В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро
15:14 Ученые ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей
15:05 Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
14:44 Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб заповеднику на восемь миллионов
14:01 В Свердловской области медики стали востребование на 30%
13:37 В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила на улицу новорожденного сына
13:06 Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения
12:44 В Екатеринбурге вырос спрос на новогодние костюмы
12:05 Курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском «Ласточка» будет останавливаться в Каменске-Уральском
11:36 Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK