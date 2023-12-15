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Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
Фото: корреспондент ЕАН
Экс-заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин арестован судом на 10 суток. Такой короткий срок объясняется тем, что основную меру пресечения будут избирать после предъявления обвинения.
Следователи планируют предъявить обвинение экс-чиновнику Дубровину до 23 декабря. На данный момент известно, что он подозревается в мошенничестве, связанном со строительством объектов министерства обороны.
Адвокат экс-чиновника запрашивал у суда домашний арест, однако Верх-исетский суд Екатеринбурга определил арест.
Напомним, Дубровина задержали в Чите – в последние месяцы он занимал должность заместителя главы Забайкальского края Александра Осипова. Его задержание связывали со строительством нового здания филармонии в Екатеринбурге (точнее, с его отсутствием), однако в итоге пока речь идёт о других инфраструктурных проектах.
Следователи планируют предъявить обвинение экс-чиновнику Дубровину до 23 декабря. На данный момент известно, что он подозревается в мошенничестве, связанном со строительством объектов министерства обороны.
Адвокат экс-чиновника запрашивал у суда домашний арест, однако Верх-исетский суд Екатеринбурга определил арест.
Напомним, Дубровина задержали в Чите – в последние месяцы он занимал должность заместителя главы Забайкальского края Александра Осипова. Его задержание связывали со строительством нового здания филармонии в Екатеринбурге (точнее, с его отсутствием), однако в итоге пока речь идёт о других инфраструктурных проектах.
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