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Свердловской суд продлил арест обвиняемому в убийстве медбрата из-за стука в дверь
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд постановил продлить арест обвиняемому в убийстве медбрата Геннадия Казакова. Он будет оставаться в СИЗО до 26 мая 2024 года.
По данным информационного агентства «ЕАН», обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, но суд остался непреклонным в своем решении.
Напомним, что Геннадий Казаков напал с ножом на сотрудника скорой помощи из-за того, что медбрат слишком громко постучал в дверь. Мужчина вооружился ножом и вонзил его в молодого человека, прибывшего на вызов.
Свою вину мужчина признал частично, заявив, что он не хотел убивать медика.
По данным информационного агентства «ЕАН», обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, но суд остался непреклонным в своем решении.
Напомним, что Геннадий Казаков напал с ножом на сотрудника скорой помощи из-за того, что медбрат слишком громко постучал в дверь. Мужчина вооружился ножом и вонзил его в молодого человека, прибывшего на вызов.
Свою вину мужчина признал частично, заявив, что он не хотел убивать медика.
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