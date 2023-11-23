В Екатеринбурге будут судить мужчину, зарезавшего медбрата из-за стука в дверь





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В связи с чем он вооружился ножом, открыл дверь квартиры и с силой нанес ножом не менее одного удара в область груди потерпевшего. В результате преступных действий обвиняемого медбрату причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого, сердца»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 66-летнего жителя Березовского, который накинулся на медбрата с ножом из-за того, что медицинский работник слишком громко постучал в дверь квартиры.Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 апреля 2023 года вечером. В тот день бригада скорой помощи прибыла на вызов для оказания помощи местной жительнице. Однако находившемуся с ней в квартире мужчине не понравилась, что в дверь его квартиры прибывшие медики постучали слишком громко.Впоследствии потерпевший скончался в больнице в тот же день.Напавшему было предъявлено обвинение в убийстве из хулиганский побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сегодня прокуратура утвердила его. Дело рассмотрят в Свердловском областном суде.