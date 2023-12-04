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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки в Первоуральске

09.23 Пятница, 8 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки ее отчимом в Первоуральске.

По версии следствия, обвиняемый насмерть забил девочку на почве личной неприязни к малышке.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


Известно, что обвиняемого задержали и поместили под стражу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:41 Обвиняемому в убийстве собутыльников жителю Пышминского района назначили 17 лет колонии
12:11 Дом на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге обещают переподключить к горячему водоснабжению до конца года
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