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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки ее отчимом в Первоуральске.
По версии следствия, обвиняемый насмерть забил девочку на почве личной неприязни к малышке.
Известно, что обвиняемого задержали и поместили под стражу.
По версии следствия, обвиняемый насмерть забил девочку на почве личной неприязни к малышке.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Известно, что обвиняемого задержали и поместили под стражу.
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